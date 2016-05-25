Могеріні: ЄС разом з Україною святкує повернення Савченко

Про це вона написала у Twitter.

"Надія Савченко вільна і повернулася додому. Це - новина, на яку ми довго чекали, яку ЄС святкує разом з її країною", - підкреслила Могеріні.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 травня, відбувся обмін української льотчиці Савченко на російських спецпризначенців Олександра Александрова та Євгена Єрофеєва.

Літак президента України забрав Савченко з Росії.