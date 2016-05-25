Геращенко розповіла, скільки готувалася операція зі звільнення Савченко

Про це заявила журналістам після прибуття президентського літака із Савченко на борту перший заступник голови Ради, представник України в робочій підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи, уповноважений президента з мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях Ірина Геращенко.

"Президент і я як представник України у Мінській гуманітарній підгрупі інформували вас про те, що ми очікуємо позитивних новин до кінця травня, тому що ця операція зі звільнення Надії готувалася кілька останніх місяців, кілька останніх тижнів. І ми надзвичайно переживали, щоб в останню хвилину щось не зірвалося", - зазначила Геращенко.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 травня, відбувся обмін української льотчиці Савченко на російських спецпризначенців Олександра Александрова та Євгена Єрофеєва.

Літак президента України забрав Савченко з Росії.