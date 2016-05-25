Сьогодні Путін уперше публічно визнав Росію стороною переговорів у Мінську - представник АП

Про це в ефірі "5 каналу" заявив керівник головного Департаменту з питань гуманітарної політики Адміністрації Президента України Юрій Рубан.

"Повертаємося до Мінських домовленостей. Базова теза Путіна, яку він усюди проштовхував, була такою, що Росія не є стороною цих домовленостей. Сьогодні вперше Путін визнав, що вони таки сторона, бо Росія звільнила українського військовополоненого. Це надзвичайно важливий жест", - заявив він.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 травня, відбувся обмін української льотчиці Савченко на російських спецпризначенців Олександра Александрова та Євгена Єрофеєва.

Савченко повернулася до Києва літаком президента України.