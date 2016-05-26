Ляшка викликали на допит до СБУ у справі Парасюка

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ляшко повідомив журналістам після того, як вийшов від слідчого.

«Мій виклик пов’язаний з розслідуванням кримінальної справи Парасюка. Але водночас я стверджую, що ті переслідування та допити, на які викликають інших моїх колег - депутатів від Радикальної партії, пов’язані з нашою політичною діяльністю», - наголосив він.

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У той же час Ляшко не уточнив, у якості кого його викликали на допит, та про що саме запитували.

«Я думаю, що я дав вичерпні відповіді на запитання, але при цьому дав зобов’язання не розголошувати матеріалів справи і все, що мені у ній відомо», - підкреслив він.

У свою чергу, радник голови СБУ Юрій Тандіт в ефірі телеканалу «112 Україна» повідомив про те, що Ляшко був викликаний на допит у якості свідка в рамках кримінального провадження у справі про замах на народного депутата Парасюка.