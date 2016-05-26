Ляшко прийшов на допит до СБУ

Як передає кореспондент УНІАН, у розмові з журналістами він сказав, що не знає, у якій саме справі його викликали.

"Не знаю, у якій справі викликають. Зараз почуємо і побачимо. Хочу зауважити, що я вже п’ятий чи шостий депутат від Радикальної партії, якого останнім часом викликають на допит", - заявив він.

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Ляшко також наголосив, що виклики на допит його політична сила розцінює "як тиск влади, як спробу змусити припинити вимагати створення в парламентів тимчасової слідчої комісії з офшорів".

"Ми вважаємо, що це тиск за нашу політичну позицію, опозиційну діяльність та за те, що ми вимагаємо розслідувати корупцію президента та його оточення", - додав лідер Радикальної партії.