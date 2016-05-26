В СБУ заявили, що над питанням про звільнення Савченко працювало багато людей

Про це сьогодні на міжнародній конференції “Захист демократичних цінностей і дотримання прав людини у діяльності спецслужб” заявив голова СБУ Василь Грицак, відповідаючи на запитання УНІАН.

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Він підкреслив, що "не хоче коментувати сам процес, в якому було задіяно багато людей, а головне, що є результат".

“Я не маю права говорити від імені Надії Савченко, але мені здається, що вона сама вже змучена тією кількістю коментарів і піару на її імені, це нагадує як Ленін ніс дерево — дерево ставало все довшим з часом. Кількість бажаючих приїхати в аеропорт і сказати щось перед камерами мене просто вражає”, - зазначив Грицак.

Він додав, що справа звільнення української льотчиці була дійсно складною, над нею працювала велика кількість людей і питання звільнення Савченко було дійсно одним з пріоритетів і справою честі для всіх українських правоохоронців та політичного істаблішменту.

Як повідомляв УНІАН, 25 травня відбувся обмін української льотчиці Надії Савченко на засуджених в Україні російських спецпризначенців Олександра Александрова та Євгена Єрофєєва. Савченко повернулася до Києва літаком президента України.