Обама відіграв дуже важливу роль у звільненні Савченко – посол України в США

Про це в ефірі Громадського сказав Валерій Чалий, посол України в США.

«Абсолютно правильно сказав президент, що це стало можливим за рахунок потужної міжнародної підтримки. Президент Обама до цієї підтримки залучався дуже серйозно. Я можу сказати, що роль президента США була дуже важлива. Очевидно, що це було з лідерами нормандської четвірки – Меркель і Олландом», – сказав Чалий.

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Він відзначив важливість сигналу, який США подали Росії в контексті справи Савченко.

«Важливо, який сигнал подали США Росії – вони ніколи не порушать ті базові принципи, той порядок, які Росія намагається зруйнувати», – сказав посол.

«Повернення Надії відкриває інші можливості, відстоювати права тих, хто відбуває покарання у Росії», – додав Чалий.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 25 травня, відбувся обмін української льотчиці Савченко на російських спецпризначенців Олександра Александрова та Євгена Єрофеєва.

Савченко повернулася до Києва літаком президента України.