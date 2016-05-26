Обама відіграв дуже важливу роль у звільненні Савченко – посол України в США
Президент США Барак Обама відіграв дуже важливу роль у поверненні Надії Савченко в Україну.
Про це в ефірі Громадського сказав Валерій Чалий, посол України в США.
«Абсолютно правильно сказав президент, що це стало можливим за рахунок потужної міжнародної підтримки. Президент Обама до цієї підтримки залучався дуже серйозно. Я можу сказати, що роль президента США була дуже важлива. Очевидно, що це було з лідерами нормандської четвірки – Меркель і Олландом», – сказав Чалий.
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Він відзначив важливість сигналу, який США подали Росії в контексті справи Савченко.
«Важливо, який сигнал подали США Росії – вони ніколи не порушать ті базові принципи, той порядок, які Росія намагається зруйнувати», – сказав посол.
«Повернення Надії відкриває інші можливості, відстоювати права тих, хто відбуває покарання у Росії», – додав Чалий.
Як повідомляв УНІАН, у середу, 25 травня, відбувся обмін української льотчиці Савченко на російських спецпризначенців Олександра Александрова та Євгена Єрофеєва.
Савченко повернулася до Києва літаком президента України.