Голова Донецької ОДА підтримує акцію протесту газівників

Голова Донецької обласної держадміністрації Володимир ЛОГВИНЕНКО вважає правильними вимоги газівників підвищити зарплату за допомогою збільшення в Україні тарифу на транспортування газу.

Як передає кореспондент УНІАН, це він сказав сьогодні на брифінгу в облдержадміністрації, коментуючи той факт, що в Донецьку відбувся мітинг, що зібрав 60 представників газових господарств області на підтримку Всеукраїнської акції протесту газівників. За словами В.ЛОГВИНЕНКА, у мітингувальників «абсолютно правильні вимоги джерела підвищення заробітної плати, джерела фінансування на відновлення, на підтримку експлутаційних потреб».

Так, голова профкому ВАТ «Донецькоблгаз» Іван ТРЕХЛІБОВ заявив, що газівники «вимагають підвищення заробітної плати за рахунок підвищення тарифів на транспортування газу». За його словами, сьогодні в Україні тарифи на транспортування газу збиткові, вони нижчі за собівартість на 50–60%, немає фінансової можливості підтримувати газорозподільні мережі в належному стані, «вся газова система країни занепадає». Саме через низьку заробітну плату, яка на ВАТ «Донецькоблгаз» становить 1520 грн., на підприємстві відбувається величезний відплив кадрів, і лише за 6 місяців 2008 року звільнилося 356 осіб, наголосив І.ТРЕХЛІБОВ. І додав, що «все це створює загрозу виникнення техногенних катастроф у газорозподільній системі» і сьогоднішня акція протесту – «це штормове попередження про те, що безпека кожного споживача газу перебуває під загрозою».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, вперше з часів незалежності, в усій Україні почалася безстрокова акція протесту профспілки працівників газових господарств. У Києві на мітингах під будівлею Кабінету Міністрів і Секретаріату Президента беруть участь понад 3 тис. осіб – представники більш як 40 підприємств з газопостачання та газифікації.

Основна вимога учасників Всеукраїнської акції протесту: невідкладно встановити облгазам економічно обґрунтовані тарифи на послуги з транспортування і постачання природного газу.

Нагадаємо, що в Україні працює понад 50 обл- і міськгазів, які транспортують паливо всім категоріям споживачів. За даними Мінпаливенерго, середній тариф підприємств на доставку газу споживачам становить 50,56 грн. – 4,5% від вартості палива для промисловості або бюджетної сфери (1470 грн.). Навіть у разі зростання транспортних тарифів на 50% - максимум, якого вимагають газотранспортники – його вартість для споживачів виросте не більше як на 25 грн.

Довідка УНІАН. За даними профспілкових організацій, фактична чисельність працівників обласних і міських підприємств з газопостачання та газифікації становить близько 66 тисяч осіб, або 69% від державних нормативів. Основна причина кадрової кризи в галузі – низька заробітна плата, яка на 300 грн. нижча, ніж середня в країні.

Джерелом виплат заробітної плати та інвестицій у розвиток мереж є тариф на транспортування і розподіл природного газу, який останній раз трохи змінювався влітку 2007 року.

Збитки міськ- і облгазів тільки за 2007 рік через невідповідність чинних тарифів економічно обґрунтованому рівню перевищили 400 млн. грн.