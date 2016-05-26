"Вони штампують ці псевдовироки": Порошенко прокоментував терміни ув'язнення для Карпюка і Клиха

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, про це Петро Порошенко заявив на зустрічі із адвокатами Марком Фейгіним та Миколою Полозовим, які захищали українську льотчицю Надію Савченко у російському суді.

Глава держави назвав звільнення Савченко спільною перемогою.

"Кожному із вас я дякую за ту допомогу, яка була надана, – вона зіграла важливу роль. Ефективна координація наших дій сприяла вирішенню питання і поверненню Надії додому", - сказав Порошенко.

"Ви зіграли дуже важливу роль. Її неможна недооцінювати. Дякую вам за допомогу. Ви не злякались виступити на захист не лише Надії Савченко, а й загальнолюдських цінностей", - додав він.

Порошенко також відреагував на вирок чеченського суду громадянам України Карпюку та Клиху.

"Вони просто штампують ці псевдовироки і навіть терміни ув'язнення не змінюються", - сказав президент.

Глава держави наголосив, що продовжить боротися за їхнє звільнення та повернення на Батьківщину, як боровся і за звільнення Савченко.

"І за них ми будемо боротися. Докладемо максимум зусиль для того, що вони повернулися до України", - наголосив Порошенко і додав, що Україна вважає Карпюка та Клиха політичними в'язнями, а за Мінськими угодами всі в'язні мають бути звільнені.

Президент також наголосив, що адвокати можуть розраховувати на його повну підтримку у питаннях звільнення незаконно ув'язнених у російських тюрмах українських громадян.

Адвокат Марк Фейгін, своєю чергою, зазначив, що працювати було справді важко, але він радий позитивному результату. Він висловив сподівання, що звільнення Савченко – перше, але не останнє.

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"Ми сподіваємось, що це стане способом вирішення подібних проблем. Здавалося б, якщо це вийшло один раз, то це вийде і з десятком інших політичних в’язнів. Ми розраховуємо, що нам вдасться досягти успіху і в інших справах", - сказав він.

"Для нас, як для росіян, це велика ганьба, що у ХХІ столітті є політв’язні. Це ганьба, яка не змивається, що в країні, яка стільки всього пережила, є політв’язні", - додав захисник.

Адвокат Микола Полозов звернув увагу на питання кримських татар та погіршення їх становища на тимчасово окупованому півострові.

"Ми бачимо, що зараз ускладнюється ситуація в Криму. Здебільшого це стосується кримських татар. Вони є громадянами України, і ми бачимо, що Росія фактично за етнічною ознакою обирає нових жертв, нових в’язнів. Там не тільки кримінальні справи порушуються, але й зникають люди", - зазначив він.

Порошенко наголосив, що питання кримськотатарського народу нині є одним з пріоритетних і у його роботі, як президента, і у роботі багатьох політиків, дипломатів.

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Як повідомляв УНІАН, у Росії Карпюка і Клиха звинувачують в "участі у банді", вбивстві й замаху на вбивство російських військовослужбовців. Російське слідство стверджує, що Клих і Карпюк за часів першої чеченської війни створювали в Україні групи для участі в боях проти російських військ за незалежну Чечню. Крім того, Карпюк нібито наприкінці 1994-го і початку 1995 року сам брав у них участь. Також їм інкримінують участь у ті роки в УНА-УНСО (тоді це були дві окремі організації), забороненої в РФ із 2014 року.

Спецслужби РФ викрали Карпюка в березні 2014 року в Чернігівській області, Клиха затримали в серпні того ж року в російському Орлі. Українці заперечують свою провину й заявляють, що зізнання були вибиті з них слідством під тортурами.

24 травня міністр юстиції України Павло Петренко заявив, що Україна в перший день після набуття чинності вироку в справі Карпюка і Клиха звернеться із запитом про їхню екстрадицію.

Сьогодні Верховний суд Чечні засудив Карпюка до 22,5 року ув'язнення в колонії суворого режиму, Клиха - до 20 років ув'язнення.