Савченко запросила українські, світові ЗМІ та "російські фентезі" на прес-конференцію у п'ятницю

Про це сестра української льотчиці написала на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що прес-конференція відбудеться 27 травня у малому залі палацу "Україна" об 11 годині.

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"Шановні українські, світові ЗМІ та російські фентезі запрошуємо вас, хто бажає, на прес-конференцію Надії Савченко 27.05.2016 в малий зал палацу Україна... Початок об 11:00", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 25 травня відбувся обмін української льотчиці Савченко на російських спецпризначенців Олександра Александрова та Євгена Єрофеєва.

Савченко повернулася до Києва літаком президента України.