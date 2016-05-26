Савченко запросила українські, світові ЗМІ та "російські фентезі" на прес-конференцію у п'ятницю

20:25, 26 травня 2016
Політика
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Сестра Надії Савченко Віра запросила українські, світові ЗМІ та "російські фентезі" на завтрашню прес-конференцію.

Савченко / Фото УНИАН

Про це сестра української льотчиці написала на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що прес-конференція відбудеться 27 травня у малому залі палацу "Україна" об 11 годині.

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"Шановні українські, світові ЗМІ та російські фентезі запрошуємо вас, хто бажає, на прес-конференцію Надії Савченко 27.05.2016 в малий зал палацу Україна... Початок об 11:00", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН,  25 травня відбувся обмін української льотчиці Савченко на російських спецпризначенців Олександра Александрова та Євгена Єрофеєва.

Савченко повернулася до Києва літаком президента України.

Надія Савченко нарешті в Україні
Надія Савченко нарешті в Україні /  © facebook Iryna Gerashchenko
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Надія Савченко ступила на рідну землю босоніж
Надія Савченко ступила на рідну землю босоніж /  © facebook Iryna Gerashchenko
© facebook Iryna Gerashchenko
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Надія Савченко і Юлія Тимошенко
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© facebook Iryna Gerashchenko
Віра Савченко в очікуванні прибуття сестри
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Журналісти чекають прибуття літака з Надією Савченко
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Мама Савченко перед прибуттям дочки
Мама Савченко перед прибуттям дочки /  © facebook Iryna Gerashchenko
Мама і сестра Савченко
Мама і сестра Савченко /  © facebook Iryna Gerashchenko
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Спільна прес-конференція Савченко і Порошенко в АПУ /  © facebook Iryna Gerashchenko
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© facebook Iryna Gerashchenko
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© facebook Iryna Gerashchenko
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Савченко перед відльотом з Росії
Савченко перед відльотом з Росії /  © facebook Iryna Gerashchenko
© facebook Iryna Gerashchenko
© facebook Iryna Gerashchenko
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© facebook Iryna Gerashchenko
© facebook Iryna Gerashchenko
© facebook Iryna Gerashchenko
© facebook Iryna Gerashchenko
© facebook Iryna Gerashchenko
Сестри Савченко в Україні
Сестри Савченко в Україні /  © facebook Iryna Gerashchenko
© facebook Iryna Gerashchenko

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