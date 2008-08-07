Генштаб ЗСУ: є дві ймовірні причини трагедії на полігоні у Яворові

Причиною розриву ствола міномету під час навчань на Яворівському полігоні на Львівщині, унаслідок чого загинув військовослужбовець, могли бути і технічний, і людський чинники.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам начальник Генерального штабу Збройних Сил України – головнокомандувач ЗСУ Сергій КИРИЧЕНКО сьогодні під час репетиції параду до Дня Незалежності, яка відбулася на колишньому військовому аеродромі «Гайок» у Білоцерківському районі Київської області.

«На сьогодні ще рано говорити про причини цього інциденту. Це може бути і технічний чинник, пов’язаний із несправністю самого міномету чи боєприпасу, а також розглядається і людський фактор», - сказав начальник Генштабу ЗС України.

За словами С.КИРИЧЕНКА, розслідуванням цієї події займається спеціальна комісія Міноборони, а також фахівці військової служби правопорядку ЗСУ, слідчі органів прокуратури.

Як повідомляв УНІАН, 6 серпня на Яворівському загальновійськовому полігоні у Львівській області внаслідок розриву ствола міномету один військовослужбовець загинув, ще троє були тяжко поранені.