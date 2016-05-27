Савченко запропонувала Путіну відчепитися від України

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час першої великої прес-конференції, відповідаючи на запитання, що б вона хотіла сказати Путіну.

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"Що сказати Путіну? Відчепися від України! Відчепися від кожної країни, в яку ти вчепився! Залиш собі своє царство, не мордуй своїх людей, не знущайся над росіянами", - сказала Савченко.

За її словами, "життя два не проживеш, здохнеш усе одно, і ми всі теж помремо".

"Живи гідно, як людина. Перестань не давати жити іншим", - закликала Савченко Путіна.