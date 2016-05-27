Савченко запропонувала Путіну відчепитися від України
14:08, 27 травня 2016Політика
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Народний депутат від "Батьківщини" Надія Савченко, звертаючись до президента РФ Володимира Путіна, закликала його "відчепитися від України".
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час першої великої прес-конференції, відповідаючи на запитання, що б вона хотіла сказати Путіну.
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"Що сказати Путіну? Відчепися від України! Відчепися від кожної країни, в яку ти вчепився! Залиш собі своє царство, не мордуй своїх людей, не знущайся над росіянами", - сказала Савченко.
За її словами, "життя два не проживеш, здохнеш усе одно, і ми всі теж помремо".
"Живи гідно, як людина. Перестань не давати жити іншим", - закликала Савченко Путіна.
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