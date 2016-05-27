Савченко виступила проти скасування свого закону

Як передає кореспондент УНІАН, про це Савченко повідомила на прес-конференції у Києві. Вона зазначила, що «багато хто спекулює цим законом, що «от Савченко почала випускати вбивць».

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«На жаль, у в’язницях сидить половина винних, а половина невинних», - додала вона.

За словами Савченко, вона вважає «правильним» Закон "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо удосконалення порядку зарахування судом строку попереднього ув’язнення у строк покарання".

«Ініціювати відміну закону я не буду. Він працює, він не настільки поганий, як ви думаєте. І по ньому виходять не тільки злочинці», - сказала Савченко.

Також вона додала, що не вважає, що ухвалення даного закону спровокувало погіршення криміногенної ситуації в Україні.

Як повідомляв УНІАН, 24 грудня 2015 року набув чинності Закон "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо удосконалення порядку зарахування судом строку попереднього ув’язнення у строк покарання".

Законом, одним із авторів якого є народний депутат від "Батьківщини" Надія Савченко, встановлено, що зарахування судом строку попереднього ув’язнення у разі засудження до позбавлення волі в межах того ж кримінального провадження, в межах якого до особи було застосовано попереднє ув'язнення, провадиться з розрахунку один день попереднього ув’язнення за два дні позбавлення волі.

У Генпрокуратурі заявили, що виступають за внесення змін до "закону Савченко". У ГПУ нагадали, що цей закон дав можливість достроково вийти на волю та суттєво зменшити строки відбування покарання небезпечним злочинцям.

24 травня міністр юстиції Павло Петренко заявив, що Мін'юст підтримує концептуально, що закон необхідно змінити, аби особи, які вчинили тяжкі насильницькі злочини, не підпадали під його дію. Міністр юстиції нагадав, що існує два варіанти: внесення пропозицій до закону від президента або від уряду.