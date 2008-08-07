Мороз заявляє, що не звинувачував Кучму в замовленні вбивства Гонгадзе

Лідер Соціалістичної партії Олександр МОРОЗ заявляє, що жодного разу не звинувачував колишнього Президента Леоніда КУЧМУ в замовленні вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.

“Я жодного разу не звинувачував Л.КУЧМУ в замовленні саме вбивства Г.Гонгадзе. В десятках інтерв’ю говорив, що особливостями характеру колишнього Президента скористалися ті, хто відповідну інформацію у вигідному для своєї мети світлі періодично підносив Л.КУЧМІ”, – заявив О.МОРОЗ, повідомили УНІАН у прес-службі Соціалістичної партії України.

За словами лідера соціалістів, з приводу того, “хто, як і для чого це робив – відповісти має слідство. Переконаний, воно зможе те зробити, долучивши до справи факти, зафіксовані на плівках Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА”. Автентичність записів, як сказав О.МОРОЗ, “давним-давно підтверджена експертизою”. “Записи свідчать: порядного і сміливого журналіста позбавив життя той владний режим без будь-якого втручання зарубіжних спецслужб. А нинішній режим з попереднім знаходиться у відносинах кругової поруки, тому слідство блокується», - заявив О.МОРОЗ.

Лідер СПУ підкреслив, що “є зобов’язання України перед Радою Європи, є резолюція ПАРЄ, є гарантії, дані нинішнім Президентом про негайне завершення розслідування справи. Ці векселі довіри можна покрити лише правдою. А суть її, - прізвища замовників, організаторів і виконавців злочину. Прізвища і розгляд справи в суді. Іншого шляху для хоч би часткового відмивання авторитету української влади просто не існує». “Цей шлях треба пройти. Доведеться», – додав О.МОРОЗ.