Порошенко зняв санкції з 29 іноземних журналістів

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, президент підписав Указ "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 травня 2016 року "Про деякі персональні спеціальні обмежувальні заходи (санкції)".

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"Внести зміни до додатка 1 до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", уведеного в дію Указом Президента України від 16 вересня 2015 року № 549, виключивши позиції 6, 7, 10, 13, 32, 39, 45, 46, 51 – 53, 55, 56, 58, 59, 61 – 66, 71, 73, 75 – 77, 81, 85, 86", - йдеться в указі.

Згідно з документом, скасовуються санкції проти кількох журналістів з Ізраїлю, двох з Естонії, трьох з Угорщини, трьох – з Молдови, чотирьох - з Латвії, по одному з Сербії, Болгарії, Швейцарії, двох з Македонії, одного з агентства "РИА-Новости" у Казахстані та ще одного - в Туреччині, одного – із "Russia Today" у Польщі, двох зі Словаччини, двох із російського агентства "ИТАР - ТАСС" у Вашингтоні, одного журналіста із Південноафриканського бюро "ИТАР - ТАСС".

Відзначимо, цим же указом президент увів у дію рішення РНБО, яким до 31 грудня 2017 року застосовуються персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) до фізичних осіб, які створюють реальні та потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та порушують права і свободи громадянина, призводять до окупації територій та створюють перешкоди для повноцінної реалізацій громадянами України належних прав і свобод.

В переліку осіб, які потрапили до санкційного списку, зокрема, генеральний директор телекомпанії "Первый канал" Костянтин Ернст, головний редактор сайту Novorus.info Андрій Сурков, власник холдингу "Правда.Ру" Вадим Горшенін, генеральний директор інформаційного агентства "ТАСС" Сергій Михайлов, колишній генеральний директор телеканалу LifeNews Ашот Габрелянов, головний редактор телеканалу Russia Today Маргарита Симоньян.

Всього в переліку осіб, які потрапляють під українські санкції, 17 прізвищ.