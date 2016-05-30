Порошенко під час останніх переговорів в "нормандському форматі" порушив питання захисту кримських татар

Про це глава держави повідомив сьогодні в інтерв'ю телеканалу «Інтер». (останні телефонні переговори лідерів «нормандської четвірки» відбулися в ніч на 24 травня - УНІАН).

За словами Порошенка, під час останньої розмови в «нормандському форматі» левова частина розмови була присвячена розблокуванню діяльності Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, були переговори щодо започаткування озброєної поліцейської місії ОБСЄ, яка має стати на лінії розмежування на Донбасі.

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«Я дійсно підняв питання щодо захисту кримських татар після «судового рішення» Росії про заборону Меджлісу і після тортур, які здійснюються по кримським татарам», - заявив президент.

За словами Порошенка, питання української льотчиці Надії Савченко було вирішено трохи раніше. «А щодо того, коли я точно повірив, що це вже невідворотно, що це відбулося, – я в це повірив, коли оперативний черговий СБУ мені доповів, що літак з Надею торкнувся землі і Свят (прес-секретар президента Святослав Цеголко - УНІАН) через 5-6 хвилин набрав мене по телефону і я вдруге переговорив з Надією і привітав її на українській землі», - зазначив президент.

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Як повідомляв УНІАН, 26 квітня підконтрольний РФ Верховний суд Криму визнав об'єднання "Меджліс кримськотатарського народу" екстремістською організацією і заборонив його діяльність на території РФ.

Позов подала так званий "прокурор Криму" Наталія Поклонська у лютому 2016 року. На її думку, організація кримських татар налаштована на антиросійську діяльність.

Мін'юст РФ також включив Меджліс кримських татар до переліку організацій, діяльність яких припинена у зв'язку із здійсненням ними екстремістської діяльності.