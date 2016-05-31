У ВР зареєстрували звернення до конгресу США з проханням схвалити законопроект на підтримку України

Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомила нардеп Ірина Фріз.

За її словами, вона спільно з колегами Іриною Геращенко, Ганною Гопко, Марією Іоновою, Артуром Герасимовим, Оленою Матузко та Сергієм Кудлаєнко зареєстрували проект постанови 4735 про звернення до Конгресу США.

«Ми висловлюємо слова вдячності конгресменам за внесення на розгляд Палати Представників 28 квітня 2016 законопроекту "Акт стабільності і демократії в Україні" #5094. Він є прикладом справжньої підтримки народу України із боку американських законодавців в умовах агресії РФ проти нашої держави», - пише Фріз.

Вона відзначає, що «законопроект #5094 передбачає відміну санкцій США проти РФ лише у випадку виконання нею Мінських домовленостей(в тому числі лише після відновлення реального контролю Україною над кордоном із РФ на Сході), а також за умов деокупації Криму. Окрім того "Акт стабільності і демократії в Україні" передбачає створення міжнародного фонду гарантування інвестицій в нашу державу і необхідність накладання санкцій проти третіх осіб та урядів, які порушують санкції США, запроваджені у зв'язку із окупацією Криму».

«З огляду на вагомість для Украіни законопроекту #5094, ми закликаємо американських конгресменів схвалити даний законопроект, який допоможе Україні у протистоянні з російським агресором», - наголосила нардеп.