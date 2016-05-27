У Німеччині хочуть послабити санкції проти Росії в обмін на співпрацю Москви при проведенні виборів на Донбасі - Spiegel

Як повідомляє DW з посиланням на видання Spiegel.

Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр заявив, що федеральний уряд розмірковує над можливістю послаблення економічних санкцій проти Росії - за виконання останньою низки умов.

"Я завжди вважав: санкції самі по собі не є метою. Коли буде прогрес із виконанням Мінських угод, тоді можемо поговорити про послаблення санкцій", - сказав міністр.

При цьому за окремими даними Spiegel, у німецькому уряді розглядають варіант зняття частини санкцій щодо РФ у відповідь на співпрацю Москви при проведенні місцевих виборів на Донбасі.

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Як заявив 27 травня речник МЗС Німеччини Мартін Шефер від імені Штайнмаєра, для втілення мінських домовленостей "правильно і необхідно зберігати тиск, однак водночас - і розумно застосовувати інструмент санкцій проти Росії".

За словами Шефера, принцип "все або нічого" у цьому випадку не сприяє наближенню до мети, а тому при суттєвому прогресі в реалізації "Мінська" має бути можливим і поетапне зняття санкцій.

У повідомленні нагадується, що збереження чи послаблення санкцій ЄС канцлер Німеччини Анґела Меркель та лідери Євросоюзу пов'язують із виконанням Москвою своєї частини Мінських угод. Очікується, що на червневому саміті Євросоюзу поточний набір обмежувальних заходів, чинність яких спливає наприкінці липня, буде продовжено на півроку. Про готовність посилити санкції щодо Росії у разі необхідності заявили і лідери країн Великої сімки.