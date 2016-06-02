Детективи НАБУ затримали на Донбасі другого підозрюваного у справі про розтрату кіотських грошей

Як повідомляє прес-служба НАБУ, особу було затримано в зоні проведення АТО.

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"У ході досудового розслідування встановлено, що затриманий за попередньою змовою з секретарем ДП «Українські екологічні інвестиції», якого було взято під варту 18 травня, створив під чужим іменем підконтрольну групу фіктивних підприємств, оформлених на підставних осіб. Таким чином він намагався створити уявну конкуренцію з метою забезпечення перемоги фіктивних суб’єктів господарської діяльності при проведенні державних закупівель на реконструкцію мереж освітлення на загальну суму понад 480 мільйонів гривень", - сказано у повідомленні.

Також у прес-службі розповіли, що коли справа набула розголосу, затриманий, який тимчасово мешкав у Києві, виїхав до Луганської області за місцем проживання його батьків, обірвав контакти зі співвиконавцями, змінив телефони та вжив інших заходів, спрямованих на уникнення кримінальної відповідальності.

"В результаті розшукових заходів його місце перебування було встановлено. Під час обшуку квартири виявлено речові докази, які, у сукупності з раніше здобутими, вказують на причетність затриманого до вчинення злочину", - сказано у повідомленні.

За клопотанням детективів, погодженим із заступником керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, затриманому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 3,625 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, 21 січня 2016 року за результатами аналітичної роботи НАБУ до ЄРДР було внесено відомості за ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу за фактом замаху на розтрату державних коштів в особливо великих розмірах, отриманих за Кіотським протоколом.

16 травня детективи НАБУ затримали секретаря комітету з державних закупівель ДП «Українські екологічні інвестиції» за підозрою у замаху на розтрату «кіотських» коштів.