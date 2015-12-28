Порошенко підписав закон про систему іномовлення України

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

"Сьогодні в умовах гібридної війни це питання виживання нашої країни, питання ефективної протидії пропагандистській роботі, яку проводять проти нашої країни, витрачаючи десятки і сотні мільйонів, пропагандисти країни-агресора", – сказав президент під час підписання закону в ході зустрічі з міністром інформаційної політики Юрієм Стецем та першим заступником голови комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформаційної політики Ольгою Черваковою.

Він підкреслив, що основним критерієм роботи іномовлення повинна бути об'єктивність подачі інформації про ситуацію в Україні, зокрема, про впровадження реформ і оборонну політику держави.

"Саме це повинно бути критерієм ефективності інформаційної політики. Ми не повинні копіювати пропагандистські методи країни-агресора. Навпаки – наші журналісти повинні доносити правду про війну в Україні і тим самим завойовувати довіру, на відміну від пропагандистів", – сказав Порошенко.

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Президент подякував усім, хто долучився до підготовки закону, – народним депутатам і Міністерству інформаційної політики.

У свою чергу Стець запевнив главу держави, що через два місяці буде завершено реформу іномовлення в Україні.

"Україну повинні знати не тільки як країну, в якій зараз є велика кількість проблем, але і про її історію, культуру, привабливість, хороший інвестиційний клімат, можливість туризму і про те, що тут живуть добрі і хороші люди", – сказав він.

Стець зазначив, що Порошенко стояв біля витоків свободи слова в Україні, що мало історичне значення для держави. Він висловив переконання, що підписання закону, спільна робота президента, народних депутатів і уряду над документом дадуть результат вже найближчим часом, йдеться в повідомленні.

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Червакова зазначила, що "мультимедійна платформа іномовлення України – це фактично промо-агенція України в світі. І це дуже суттєва допомога української дипломатії на міжнародній арені, яка зараз щосили намагається донести правду про Україну до світових лідерів".

Вона запевнила, що комітет ВР з питань свободи слова буде тримати на контролі виконання закону і в разі необхідності змін буде діяти відповідно.

"Ми обов'язково будемо виконувати цю роботу. Для нас це справа честі, це справа не тільки нашої репутації – це справа репутації країни в світі", – додала депутат.

Крім того, у ході розмови президент також наголосив на необхідності відновлення українського мовлення у звільнених від окупації районах Донбасу, донесення правди про ситуацію на окуповані території, створення для цього відповідної інформаційної мережі.