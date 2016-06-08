Нідерланди заперечують перегляд положень УА Україна-ЄС, однак результати референдуму врахують

Про це йдеться в повідомленні посольства Нідерландів в Україні, повідомляє Еспресо.TV.

В уряді Королівства розчаровані результатами референдуму про ратифікацію асоціації Україна-ЄС, які суперечать офіційній політиці.

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"Цей результат викликає розчарування, але, враховуючи результат, голландський уряд не може просто далі просуватися в напрямку ратифікації так, ніби нічого не сталося", - наголосили в уряді.

Зараз уряд Голландії обговорює питання про підсумки референдуму і вступила в дискусію з парламентом.

Також у повідомленні йдеться про те, що уряд Нідерландів і надалі працює у напрямку пошуку рішення, прийнятного для всіх зацікавлених сторін.