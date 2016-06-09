Путін і Юнкер в рамках Пітерського економічного форуму обговорять ситуацію в Україні

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

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«У цілому відносини Росія-ЄС - це обмін поглядами щодо поточних регіональних проблем - це і Сирія, і Україна, але в цілому це спроба все ж таки подивитися, куди ми йдемо у відносинах Росії і ЄС, і навіть на тлі збереження наявних розбіжностей - які є можливості для підтримки і розвитку діалогу», - сказав Пєсков.

При цьому він не виключив, що під час переговорів обговорюватиметься будівництво газопроводу «Північний потік-2», який планується прокласти в обхід України по дну Балтійського моря.

«Безумовно, Росія і європейські країни здійснюють досить широкий спектр торгово-економічних відносин, які так чи інакше підпадають під регулювання Єврокомісії. До таких великих проектах, які перебувають на стадії реалізації, належить «Північний потік-2». Теоретично цього (обговорення проекту - УНІАН) не можна виключати, чи дійде до цього чергу, чесно кажучи, сказати не можу», - додав Пєсков.

Петербурзький міжнародний економічний форум відбудеться 16-18 червня.