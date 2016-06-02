Заяви про згоду РФ розгорнути поліцейську місію на Донбасі не відповідають дійсності – Кремль

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

"Ситуація дуже проста: твердження про те, що в записах розмов "нормандської четвірки" містяться якісь індекації того, що російська сторона дала згоду на розміщення якоїсь поліцейської місії ОБСЄ, не відповідають дійсності. Жодних таких індикацій немає", - сказав Пєсков, відповідаючи на запитання УНІАН.

При цьому він наголосив, що "жодних домовленостей щодо цього теж немає".

"Є готовність обговорювати цю тему при тому розумінні, що прийняття будь-яких рішень без урахування позиції "представників Донбасу" не є можливим", - сказав він.

Пєсков уточнив, що всі розмови ведуться про місію спостерігачів виключно на лінії розмежування.

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За його словами, контакти з цього питання "ведуться на експертному рівні".

Як повідомляв УНІАН, 24 травня президент України Петро Порошенко, президент Франції Франсуа Олланд, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент РФ Володимир Путін провели телефонну розмову. Згідно з повідомленням прес-служби президента України, лідери країн "нормандського формату" підтримали необхідність розгортання поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі. "Керівники України, Франції, Німеччини і Росії висловили підтримку розгортанню поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі і почали консультації з цього питання", - повідомляли тоді в прес-службі Порошенка.

Разом з тим, у прес-службі Кремля за підсумками телефонної розмови лідерів країн заявили: "Відзначено важливість суворого дотримання режиму перемир'я, підвищення ефективності діяльності в зоні конфлікту Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ шляхом надання їй додаткових повноважень, а також зміцнення Спільного центру з контролю і координації". Пєсков наголосив, що РФ підтримує діяльність моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі, а не поліцейських.

1 червня в Адміністрації президента України повідомили, що російська сторона дала згоду на розгортання збройної поліцейської місії на Донбасі.