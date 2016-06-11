Україна вказала на бездіяльність Ради Безпеки ООН у питанні миротворчої місії на Донбасі

Про це під час виступу в Радбезі ООН заявив заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця.

Текст виступу опублікований на сторінці Постійного представництва України в ООН.

Під час виступу Кислиця зазначив, що Україна, непостійний член Радбезу, не з чуток знає, що іноді орган не може оперативно відреагувати на загрози цивільному населенню, оскільки швидкому розгортанню місії з підтримання миру заважає відсутність згоди приймаючих країн.

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"Разом з тим, важко пояснити бездіяльність Ради у відповідь на прямий запит щодо миротворчої місії ООН, чия присутність на місцях дозволила б забезпечити додатковий захист цивільних осіб та мала б свій внесок у припинення насильства", - заявив Кислиця.

Він підкреслив, що заклики діяти до Радбезу з боку України, де продовжує страждати цивільне населення через зовнішню військову агресію, "не були почуті".

Кислиця нагадав, що, за даними УВКПЛ ООН, "цивільні особи заплатили найбільшу ціну" в конфлікті на сході України. Так, починаючи з 2014 року, 9371 людина загинула, ще 21532 отримали поранення. Зокрема, близько 2 тис. цивільних громадян було вбито під час збройних зіткнень, в основному в результаті невибіркового обстрілу населених пунктів з різних артилерійських систем.

"У ситуації, коли РБ ООН залишається заблокованою, Україна змушена використовувати інші можливості на регіональному рівні для встановлення збройної міжнародної присутності на окупованих територіях з метою захисту цивільного населення та забезпечення повної імплементації Мінських угод", наголосив Сергій Кислиця.