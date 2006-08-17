Червоненко видав доньку за хлопця без понтів

Донька Євгена Червоненка, губернатора Запорізької області, вийшла заміж. Сам Євген Альфредович, який підтвердив це «Сьогодні», від детальних коментарів відмовився, пише газета.

«Можу тільки сказати, що це працьовитий хлопець, бізнесмен, але не з олігархічної сім`ї, звичайний, без понтів», — каже Червоненко.

Він також зрадів, що про весілля не дізналася преса. «Отже, я був дуже хорошим начальником служби безпеки (в Ющенка. — Авт.)», — сказав він.

Оглядач