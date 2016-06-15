ВР сьогодні планує ратифікувати угоди з низкою країн про повітряне сполучення (пряма трансляція)
10:03, 15 червня 2016Політика
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Верховна Рада сьогодні планує ратифікувати угоди з низкою країн про повітряне сполучення.
Рада розгляне угоди з Кіпром та Грецією про повітряне сполучення / twitter.com/chesno_2012
Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, це угоди з урядами Кіпру та Греції про повітряне сполучення, а також Польщі - про повітряне перевезення. Крім того, йтиметься про угоду з Угорщиною про міжнародні комбіновані перевезення.
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Передбачено і розгляд низки питань місцевого самоврядування, зокрема, щодо формування та затвердження структури, а також штатів органів місцевого самоврядування.
Крім того, депутати сьогодні розглянуть проект постанови про утворення Тимчасової спеціальної комісії ВР з питань стабілізації соціально-економічної ситуації в Донецькій та Луганській областях.
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