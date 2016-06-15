Клименко повідомив про зняття з нього санкцій ЄС
Колишній глава Державної податкової служби (2011-2012) і міністр доходів і зборів (2012-2014) Олександр Клименко заявляє про зняття з нього судом санкцій Євросоюзу.
Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.
"Не пройшло й двох років, а загальний суд Європейського Союзу таки визнав очевидне: в 2014 році санкції проти мене були застосовані необґрунтовано. У зв'язку з чим і анульовані. Завжди казав і не втомлюся повторювати: за справедливість треба боротися!", - написав він.
Опальний екс-чиновник також опублікував відповідне рішення, датоване 10 червня.
Нагадаємо, в кінці травня новопризначений генеральний прокурор Юрій Луценко передав розслідування справ проти Клименко першому заступнику військового прокурора Володимиру Жербицькому.
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У вересні 2015 року Клименку було повідомлено про підозру у двох кримінальних процесах: в незаконному відшкодуванні ПДВ в 2012-2013 роках, що призвело до збитків державі в розмірі 3 мільярдів гривень, а також у створенні "програмних підприємств" для відмивання коштів.
Восени 2015 року домігся в суді ЄС скасування санкцій проти себе колишній перший заступник глави Адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Портнов, а в січні 2016 року - народний депутат Сергій Клюєв та збіглий екс-міністр енергетики Едуард Ставицький.
5 березня 2014 роки ЄС заморозив на 1 рік активи 18 колишніх українських високопосадовців, підозрюваних в незаконному заволодінні державною власністю. Список очолив Янукович. Серед екс-чиновників, які потрапили під санкції, був і Клименко. Пізніше ці санкції були продовжені.