Суд зобов'язав ГПУ скасувати розшук Портнова

Про це йдеться у рішенні Печерського районного суду Києва, який задовольнив клопотання представників екс-соратника Віктора Януковича, передає ТСН.ua.

Читайте такожПортнов вважає, що рішення Cуду ЄС у його справі може бути використане іншими особами із "санкційного списку"

Згідно з судовим рішенням, у ГПУ є 48 годин для скасування свого рішення та внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань.

"Визначити час проголошення повного тексту ухвали 16.11.2015 року о 9:10", - сказано в тексті.

Як повідомляв УНІАН, Генеральний суд Європейського Союзу задовольнив скаргу колишнього першого заступника глави Адміністрації президента України Андрія Портнова на введення проти нього Радою ЄС санкцій у вигляді заморожування активів.

Довідка УНІАН. Євросоюз 5 березня 2014 року заморозив активи 18 українських громадян, підозрюваних в незаконному привласненні державних коштів та причетності до порушень прав людини в Україні.

5 березня 2015 року Євросоюз виключив із санкційного списку Портнова, а також екс-радник Януковича Ігоря Калініна, екс-голови Служби безпеки Олександра Якименка і сина екс-прем'єр-міністра Миколи Азарова Олексія.