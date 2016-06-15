Чубаров: територію Криму залишили вже понад 40 тисяч людей

"Зникли або викрадені 22 людини, з них 4 ми знайшли вбитими. Зараз в застінках ФСБ в Криму 18 кримських татар, які звинувачуються окупантами в різних злочинах, в тому числі заступник глави Меджлісу Ахтем Чийгоз", - нагадав Чубаров.

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Він також зазначив, що немає чіткої статистики щодо кількості людей, які залишили Крим після окупації Росією.

"Ми сьогодні можемо говорити, що чисельність таких людей вже понад 40 тисяч, які залишили територію Криму, з них майже половина кримські татари. Це експертна оцінка", - додав Чубаров.

Чубаров також заявив, що Росія перетворює Крим на потужний військовий плацдарм на південному фланзі НАТО.