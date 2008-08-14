Про що Тимошенко могла домовитися з Москвою?

Відсутність єдиної позиції в Україні щодо ситуації у Грузії може означати існування певних домовленостей з Росією щодо підтримки лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО на президентських виборах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні на брифінгу заступник глави Секретаріату Президента Андрій КИСЛИНСЬКИЙ.

За його словами, такий висновок можна зробити з дослідження, проведеного аналітиками Секретаріату Президента України.

«Політичні та економічні кроки, зокрема, українського уряду, прем’єр-міністра України, відсутність її реакції на ці події вже впродовж кількох днів тісно пов’язані», - сказав А.КИСЛИНСЬКИЙ.

За його словами, аналітики Секретаріату Президента вивчали різні джерела інформації і виробили 11 пунктів щодо діяльності БЮТ та його лідера, які не є остаточними і потребуватимуть дискусії по кожному з них. «Ми чекаємо відповіді від самих фігурантів цих пунктів», - сказав А.КИСЛИНСЬКИЙ.

Зокрема, він повідомив, що у Секретаріаті Президента є інформація, що відбуваються певні домовленості у БЮТ та його лідера щодо підтримки на майбутніх президентських виборах.

Крім того, за словами А.КИСЛИНСЬКОГО, існує домовленість, що окремі бізнес-кола, які є спонсорами цієї політичної сили, та «Газпром» досягли домовленості щодо реалізації спільних проектів по транспортуванню і реалізації газу в Україну і Європу.

«Існує чіткий план з чітко визначеними юридичними особами щодо того, яким чином поставити під контроль майже всі облгази, які розташовані на території України», - сказав А.КИСЛИНСЬКИЙ.

Крім того, у Секретаріаті Президента, за його словами, є інформація, що досягнуто домовленостей, що в разі приходу до влади Ю.ТИМОШЕНКО буде створено газотранспортний консорціум. «До цього газотранспортного консорціуму буде входити три сторони, але це ми можемо умовно говорити, що три сторони, фактично це буде дві сторони - Німеччина і Росія. Присутність України у цих домовленостях буде номінальною і тимчасовою», - зазначив він.

Крім того, за словами А.КИСЛИНСЬКОГО, к Секретаріаті Президента існує інформація про досягнуту домовленість щодо стримування процесу отримання Україною Плану дій щодо членства в НАТО.

За словами А.КИСЛИНСЬКОГО, БЮТ та український уряд займають проросійську або нейтральну позицію щодо конфлікту на Кавказі.

Також, сказав він, Ю.ТИМОШЕНКО не підтримала позицію Президента Віктора ЮЩЕНКА щодо створення єдиної помісної православної церкви та не взяла участі у заходах, присвячених 1020-річчю Хрещення Русі.

Крім того, за словами А.КИСЛИНСЬКОГО, створюється система тиску Росії на КПУ, ліві та лівоцентристські структури України, які створюються з метою їхньої підтримки БЮТ.

Також створюється координаційний центр по взаємодії з Росією та реалізовуються проекти підтримки з боку Росії на виборах Президента України, сказав А.КИСЛИНСЬКИЙ.

Також, за його словами, аналітики Секретаріату Президента вважають, що БЮТ виконує рекомендації Росії по проекту Конституції України, який розроблений робочою групою на чолі з Віктором МЕДВЕДЧУКОМ.

При цьому А.КИСЛИНСЬКИЙ торкнувся питання процесу формування Єдиного реєстру виборців. За його словами, представник БЮТ у Центральній виборчій комісії Жанна УСЕНКО-ЧОРНА пролобіювала інтереси фірми «Атлас», яка буде займатися створенням цьго реєстру. За словами А.КИСЛИНСЬКОГО, однією із засновниць цієї фірми є дружина екс-заступника глави СБУ Володимира САЦЮКА, який вже є громадянином Росії.

Він також відзначив зміну позиції керівництва уряду щодо Vanco. «Судячи з цього, російському державному бізнесу вдалося увійти у цей процес, чи викупити долю, чи щось владнати, тому вони отримали команду розблокувати процес роботи компанії Vanco”, - сказав А.КИСЛИНСЬКИЙ.