Савченко візьме участь у сесії ПАРЄ та відвідає ключові європейські столиці
16:07, 17 червня 2016Політика
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Народний депутат, делегат від України у Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Надія Савченко має намір відвідати ключові європейські столиці.
Савченко візьме участь у сесії ПАРЄ / Фото УНІАН
Про це на брифінгу повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає 112 Україна.
Він нагадав, що Савченко візьме участь у сесії ПАРЄ.
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"Це буде безпосереднє спілкування з багатьма парламентарями, ми також домовилися про спілкування з представниками Європейського парламенту. На черзі - кілька візитів до ключових європейських столиць", - повідомив він.
Нагадаємо, сесія ПАРЄ відбудеться 19-24 червня.
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