Савченко візьме участь у сесії ПАРЄ та відвідає ключові європейські столиці

Про це на брифінгу повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає 112 Україна.

Він нагадав, що Савченко візьме участь у сесії ПАРЄ.

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"Це буде безпосереднє спілкування з багатьма парламентарями, ми також домовилися про спілкування з представниками Європейського парламенту. На черзі - кілька візитів до ключових європейських столиць", - повідомив він.

Нагадаємо, сесія ПАРЄ відбудеться 19-24 червня.