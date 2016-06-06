У ПАРЄ очікують, що звільнена Савченко у червні вперше відвідає сесію у Страсбурзі

Про це в інтерв’ю Deutsche Welle повідомила доповідачка ПАРЄ з українського питання Крістіна Зелєнкова, яка є автором доповіді "Політичні наслідки кризи в Україні", що буде представлена в асамблеї під час червневої сесії.

"Хоча в мене ще немає офіційно підтвердженої інформації, але, за моїми даними, Надія Савченко приїде на сесію", - заявила Зелєнкова.

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Як відомо, народний депутат від партії "Батьківщина" Савченко є членом української делегації в ПАРЄ і входить до складу комітету асамблеї з питань міграції. Досі її на сесіях ПАРЄ заміняв позафракційний депутат Борислав Береза.

Зазначається, що раніше про участь Савченко у червневій сесії ПАРЄ заявляв голова української делегації Володимир Ар'єв. За його словами, під час свого приїзду до Страсбурга в червні Савченко спробує переконати депутатів ПАРЄ не поновлювати повноваження російської делегації в асамблеї.

Російські депутати в ПАРЄ були позбавлені права голосу та права обіймати посади в керівних органах асамблеї у квіті 2014 року через анексію Криму. Після цього санкції проти делегації РФ подовжувалися двічі. У січні 2016 року керівництво Держдуми Росії вирішило не надсилати в секретаріат ПАРЄ формальний лист з представленням своєї національної делегації, що автоматично позбавило російських депутатів права брати участь у сесіях асамблеї. Питання повноважень делегації РФ має знову розглядатися на січневій сесії ПАРЄ у 2017 році.

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Чимало експертів вважають, що звільнення Савченко з тюремного ув’язнення в РФ стане серйозним приводом для депутатів асамблеї не подовжувати санкцій проти російської делегації і поновити її повноваження в ПАРЄ у повному обсязі.

Зелєнкова припускає, що прихильники Росії в асамблеї спробують використати звільнення Савченко як аргумент на користь російської влади.

"Проте ми будемо наполягати на тому, що санкції на Москву були накладені не через незаконне ув’язнення Надії, а через анексію Криму", - цитує видання Зелєнкову.