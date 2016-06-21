Україна сподівається на мудрий вибір британців щодо Brexit – Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав президент Петро Порошенко під час спільної прес-конференції з президентом Франції Франсуа Олландом сьогодні у Парижі.

«Ми хотіли б бачити Європу сильною і об'єднаною. Це - запорука подальшого успіху ЄС, і це відповідає прагненням українського народу. І друге – ми б хотіли бачити Європу солідарною з Україною», - заявив Порошенко.

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«Ми дуже сподіваємося на мудрий вибір британців щодо Brexit. Ми впевнені в тому, що цінності, які об'єднали ЄС є непорушними, і в майбутньому Європа подолає ті виклики і залишиться сильною та об’єднаною», - додав президент України.

Як повідомляв УНІАН, Порошенко сьогодні, 21 червня, перебуває з робочим візитом у Франції.

Референдум щодо виходу з ЄС відбудеться у Великій Британії 23 червня.