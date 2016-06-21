Український омбудсмен розповіла, про що вдалося домовитися з російською стороною у Мінську

Про це український омбудсмен повідомила на телеканалі "112 Україна".

"Ми дійсно домовились про те, що буде укладено спеціальний меморандум про переміщення тих осіб, які станом на 18 березня 2014 року вже були засуджені українськими судами. І яких сьогодні або залишають відбувати покарання на території АР Крим, або, абсолютно всупереч українському законодавству, передають для відбування покарання на територію РФ, що ці українці будуть поступово повернуті, переміщені на територію, підконтрольну Україні", – сказала Лутковська.

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