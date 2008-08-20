Ющенко отримав підтвердження правильності свого енергетичного курсу

Останні події на Кавказі довели важливість диверсифікації енергоносіїв.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Президент України Віктор ЮЩЕНКО на спільній прес-конференції з Президентом Румунії Траяном БЕСЕСКУ, який перебуває в Україні з робочою поїздкою.

«Частина тих проектів, про які ми багато говорили, в тому числі й у енергетичній тематиці, сьогодні можуть отримати нову актуальність, оскільки те, що відбулось на Кавказі, говорить, наскільки важливо мати сьогодні диверсифіковану енергетичну політику», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент України підкреслив, що це та інші економічні питання було б доцільно обговорити на окремій міжнародній конференції.

Він наголосив, що домовився з Т.БЕСЕСКУ тримати тісний зв’язок і формулювати максимально спільну позицію двох країн з цих питань.

У свою чергу, Т.БЕСЕСКУ наголосив, що Румунія вважає, що події в Грузії можуть ставити під питання енергетичну безпеку Європейського Союзу, і тому необхідно зробити все можливе для того, щоб енергетична політика була «розвиненою і консолідованою, і щоб подібні події не блокували її розвиток».