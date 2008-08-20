Ющенко впевнений, що 9 вересня Україна отримає маяк в ЄС

Президент України Віктор ЮЩЕНКО впевнений, що 9 вересня Україна підпише політичну частину Посиленої угоди Україна-ЄС. Про це він сказав, виступаючи на відкритті ІХ Конгресу Світового конгресу українців у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, В.ЮЩЕНКО висловив упевненість, що Україна “отримає той маяк”, який даватиме перспективу членства в Європейському Союзі.