Болгарія ніколи не визнає окупацію Донбасу та Криму – президент Плевнелієв

15:16, 30 червня 2016
Політика
3775 0

Болгарія ніколи не визнає окупацію Донбасу та Криму.

twitter.com/STsegolko

Про це сказав президент Болгарії Росен Плевнелієв під час переговорів з президентом України Петром Порошенком в Софії, повідомив прес-секретар глави Української держави Святослав Цеголко у Twitter.

Читайте такожПереговори президентів України і Болгарії у Києві: перші заяви

«Болгарія ніколи не визнає окупацію Донбасу і Криму. Крим - це Україна», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, Порошенко перебуває з офіційним візитом у Республіці Болгарія.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter