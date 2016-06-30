Болгарія ніколи не визнає окупацію Донбасу та Криму – президент Плевнелієв
15:16, 30 червня 2016Політика
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Болгарія ніколи не визнає окупацію Донбасу та Криму.
Порошенко перебуває з офіційним візитом у Болгарії / twitter.com/STsegolko
Про це сказав президент Болгарії Росен Плевнелієв під час переговорів з президентом України Петром Порошенком в Софії, повідомив прес-секретар глави Української держави Святослав Цеголко у Twitter.
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«Болгарія ніколи не визнає окупацію Донбасу і Криму. Крим - це Україна», - заявив він.
Як повідомляв УНІАН, Порошенко перебуває з офіційним візитом у Республіці Болгарія.
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