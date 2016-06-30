Болгарія ніколи не визнає окупацію Донбасу та Криму – президент Плевнелієв

Про це сказав президент Болгарії Росен Плевнелієв під час переговорів з президентом України Петром Порошенком в Софії, повідомив прес-секретар глави Української держави Святослав Цеголко у Twitter.

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«Болгарія ніколи не визнає окупацію Донбасу і Криму. Крим - це Україна», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, Порошенко перебуває з офіційним візитом у Республіці Болгарія.