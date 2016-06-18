Держдеп США привітав рішення ЄС щодо продовження санкцій проти Криму

Про це заявив на щоденному брифінгу представник Держдепу Джон Кірбі, передає 112 Україна.

"Ми вітаємо рішення Євросоюзу продовжити санкції, введені у відповідь на анексію Криму Росією. Санкції США щодо Криму не будуть скасовані до тих пір, поки буде тривати російська окупація. Ми натхнені тим, що наші друзі і союзники в ЄС прийняли таке рішення", - сказав Кірбі.

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Він підкреслив, що Крим – це частина України. "Ми не дозволимо перекроювати кордони в Європі з застосуванням військової сили. Ми наполягаємо і закликаємо негайно припинити російську окупацію", сказав Кірбі.

Як повідомляв УНІАН, Європейський Союз ще на рік, до 24 червня 2017 року, продовжив санкції, застосовані з-за анексії Росією Криму і Севастополя.