Держдеп США привітав рішення ЄС щодо продовження санкцій проти Криму
Держдеп США вітає сьогоднішнє рішення Ради ЄС про розширення санкцій щодо анексованого Росією Криму.
Про це заявив на щоденному брифінгу представник Держдепу Джон Кірбі, передає 112 Україна.
"Ми вітаємо рішення Євросоюзу продовжити санкції, введені у відповідь на анексію Криму Росією. Санкції США щодо Криму не будуть скасовані до тих пір, поки буде тривати російська окупація. Ми натхнені тим, що наші друзі і союзники в ЄС прийняли таке рішення", - сказав Кірбі.
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Він підкреслив, що Крим – це частина України. "Ми не дозволимо перекроювати кордони в Європі з застосуванням військової сили. Ми наполягаємо і закликаємо негайно припинити російську окупацію", сказав Кірбі.
Як повідомляв УНІАН, Європейський Союз ще на рік, до 24 червня 2017 року, продовжив санкції, застосовані з-за анексії Росією Криму і Севастополя.