Законодавство не готове до створення антикорупційного суду - Ситник

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час засідання експертного круглого столу "Перспектива та практичні механізми запровадження в Україні спеціалізованих антикорупційних судів".

Ситник наголосив на необхідності спеціалізованого підходу до розгляду справ, пов'язаних з топ-корупцією. "Сама концепція антикорупційного суду закладена в закон, але вона закладена недостатньо... Для того, щоб реалізувати наміри створення антикорупційного суду, необхідно буде вносити зміни до закону", - сказав він.

За словами Ситника, досі не напрацьовано "компетенцію" антикорупційного суду.

"Зараз немає бачення, чим займатиметься антикорупційний суд. Від того, як буде прописана його компетенція, залежатиме успіх реалізації цього проекту", - сказав він.

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На думку директора НАБУ, не зовсім можна погодитися з пропозицією, аби цей суд розглядав справи, які розслідує бюро. "Якщо буде створено Державне бюро розслідувань, воно також здійснюватиме величезний шматок роботи з розслідування антикорупційних справ", - сказав Ситник і нагадав про розслідування Генпрокуратурою справ щодо колишніх чиновників.

Як сказав директор НАБУ, необхідно передбачити прозору процедуру призначення суддів антикорупційного суду, визначити їхню компетенцію, вирішити питання забезпечення безпеки та гарантій незалежності цих суддів.

"Потрібно дуже виважено підійти до цих питань, дати на них відповідь. І потім вже розробляти відповідний законопроект, оскільки зараз законодавство у нас не готове до створення антикорупційного суду", - наголосив Ситник.