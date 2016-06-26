Частина осіб зі списків "чорної бухгалтерії" Партії регіонів уже встановлена – Ситник

Частина осіб зі списків так званої «чорної бухгалтерії» Партії регіонів уже встановлена, з ними на сьогодні проводяться допити.

Про це директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник повідомив в ефірі одного з телеканалів, поінформували УНІАН у прес-центрі бюро.

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«Частина осіб з числа згаданих у списках («чорної бухгалтерії» Партії регіонів – УНІАН), наданих НАБУ Віктором Трепаком та Сергієм Лещенком, встановлена, тривають допити. Інші особи встановлюються», - сказав Ситник.

За його словами, на основі матеріалів даного кримінального провадження сформовано електронний реєстр інформації.

Також директор бюро повідомив, що у даний час продовжується збір зразків почерків осіб, згаданих у списках, триває графологічна експертиза, встановлюються витрати, біля яких стоїть підпис конкретної особи.

Водночас Ситник зазначив, що ніхто з осіб, які заявляли про підроблення їхніх підписів у списках так званої «чорної бухгалтерії» Партії регіонів, так і не прийшов до НАБУ, щоб добровільно надати зразки свого почерку детективам.

«Не прийшли довести свою непричетність навіть ті, хто з трибуни парламенту кричав, що їхні прізвища у списках несправжні», – підкреслив директор бюро.

Як повідомляв УНІАН, 30 травня НАБУ розпочало розслідування за заявою колишнього першого заступника голови СБУ Віктора Трепака. Він повідомив, що передав до НАБУ документи, які підтверджують незаконні виплати Партією регіонів готівкових коштів на суму майже 2 млрд доларів ряду колишніх та нинішніх високопосадовців, серед яких фігурує і керівник ЦВК Михайло Охендовський.

13 червня в НАБУ викликали заступника голови Центральної виборчої комісії Андрія Магеру. Також, за даними антикорупційного прокурора Назара Холодницького, викликано на допит і голову ЦВК Охендовського та заступника голови ЦВК Жанну Усенко-Чорну.