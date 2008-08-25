Подільська райрада у Києві таємно готує позачергове засідання?

У Блоці Черновецького заявляють про намір керівництва Подільського району Києва провести завтра позачергову сесію районної ради, на якій прийняти рішення про приватизацію понад 200 об’єктів комунальної власності.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві депутатів Подільської районної ради Ярослава ГРИГОРЕНКА та Ігоря МАРТИНЕНКА (фракція Блоку Леоніда Черновецького).

“26 серпня заплановано провести позачергову сесію Подільської районної в місті Києві ради, на якій планується прийняти понад 200 майнових рішень, після чого в комунальній власності у Подільському районі взагалі не залишиться майна”, - стверджують автори заяви.

За словами депутатів, причиною позачергового засідання стало те, що “керівництво Подільського району боїться, що депутати Київської міської ради можуть своїм рішенням забрати у районних рад право надавати можливість приватизувати об’єкти комунальної власності через велику кількість зловживань у цій сфері”.

«Засідання готується таємно. Його хочуть провести саме у вівторок, а не в четвер, як це робиться за регламентом. Порядок денний більшість районних обранців не отримали. Але, за наявною інформацією, до порядку денного буде внесено понад 200 питань про приватизацію об’єктів комунальної власності, у тому числі приміщень підліткових клубів, творчих майстерень та спілок», - зазначено в заяві.

За законом, наголошують депутати, ці об’єкти не можуть бути приватизовані, тому дії ініціаторів сесії є незаконними та такими, що завдають шкоди міській громаді. У зв’язку з цим депутати звертаються до Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, до депутатів Київської міської ради із закликом протидіяти проведенню нелегітимної позачергової сесії Подільської райради та “припинити свавілля керівництва району”.