У Кремлі відреагували на оцінку Британії щодо анексії Криму та вторгнення на Донбас

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сказав журналістам у Москві прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

«Ми не згодні з формулюваннями. Такі формулювання, як «анексія Криму», нам незрозумілі, ми не можемо з ними погодитися. Твердження щодо південного сходу України - це теж, з нашої точки зору, неправильна інтерпретація і неправильне формулювання», - зазначив прес-секретар.

«Що стосується НАТО, важко сказати, яку роль відіграє НАТО щодо стримування. Ми постійно говоримо, що, безумовно, лінія на розширення НАТО, експансіоністська політика НАТО зайвий раз підкреслює агресивний характер цієї організації», - додав він.

За словами Пєскова, «діяльність альянсу не додає безпеки членам об'єднання, а навпаки, провокує напруженість на спільному європейському континенті».

При цьому він заявив, що цей документ потрібно «все ж таки» дивитися через «позитив».

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«Чому через позитив? Тому що, незважаючи на розбіжності, ви самі сказали, що там міститься ідея про необхідність встановлення діалогу з Росією», - вважає прес-секретар.

На його думку, британська сторона відома своєю пристрастю до повного згортання діалогу в тих чи інших областях, включаючи найбільш чутливі й важливі, тому прояв бажання до спілкування - це те, що викликає задоволення.

Пєсков заявив, що це повністю кореспондується з послідовною позицією Москви про те, що тільки за допомогою діалогу можна і потрібно вирішувати і міжнародні проблеми, і проблеми двосторонніх відносин.

Довідка УНІАН. Росія у березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. РФ поставляє терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська. З середини квітня 2014 року в Луганській і Донецькій областях йдуть бойові дії.