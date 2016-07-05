ПА ОБСЄ затвердила "Тбіліську декларацію" про агресію РФ у Криму. "Проти" - лише Росія і Вірменія

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат України Антон Геращенко.

"Тільки що на Парламентській асамблеї ОБСЄ, на форумі, що проходить у Тбілісі, була затверджена "Тбіліська декларація", частиною якої є жорстка резолюція щодо Криму, запропонована українською делегацією. "За" проголосували представники парламентів понад 50 країн, що входять до ОБСЄ, що в черговий раз показало категоричне несприйняття російської агресії європейською спільнотою. За - 122 голоси", - повідомив політик.

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За його словами, "проти" проголосували делегації РФ і Вірменії - 6 голосів.

Водночас Геращенко наголосив, що ця декларація ПА ОБСЄ "буде ще однією цеглинкою в систему економічних і політичних санкцій проти держави-агресора - Російської Федерації". Він додав, що це маленька, але перемога на одному з напрямів дипломатичного протистояння з РФ.