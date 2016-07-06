Норвегія не змириться з перебуванням військ РФ на Донбасі і продовжить санкції до виконання "Мінська-2" - глава МЗС

18:23, 06 липня 2016
Політика
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Норвегія буде продовжувати застосовувати санкції проти Російської Федерації, поки територіальна цілісність і суверенітет України не будуть повністю відновлені.

Борге Бренде

Про це заявив міністр закордонних справ Норвегії Берге Бренд на зустрічі з президентом України Петром Порошенком в Києві, повідомляє прес-служба глави держави.

Порошенко ознайомив керівника норвезького зовнішньополітичного відомства з ситуацією безпеки на Донбасі і ходом виконання Мінських домовленостей.

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«Міністр закордонних справ Норвегії запевнив, що його країна і надалі буде застосовувати санкції щодо Російської Федерації, поки територіальна цілісність і суверенітет України не будуть повністю відновлені», - йдеться в повідомленні.

«Ми не можемо миритися з перебуванням російських збройних сил на українській території», - сказав Бренд.

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