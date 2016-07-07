Голова делегації Ради у ПАРЄ розповів про серйозну роботу російських лобістів в асамблеї

Про це, як повідомили у прес-службі «Блока Петра Порошенка», журналістам в парламенті сказав голова постійної делегації Верховної Ради у ПАРЄ Володимир Ар’єв.

“Остання сесія ПАРЄ відзначилася доволі негативними тенденціями стосовно ставлення координуючого органу Асамблеї, такого як Бюро, до питання відновлення повноважень російської делегації. Очевидно, почалася серйозна робота російських лобістів», - сказав він.

Причому, продовжив нардеп, вся Асамблея в дискусії щодо повернення російської делегації переважно виступає проти. «Координуючі ж органи, такі, як частина голів делегацій, голови політичних груп, раптом починають змінювати свою позицію, що наводить мене на думку, що керівництво Асамблеї вступило в переговори з ними не лише на ідеологічній основі….Те, що обіцяв віце-президент ПАРЄ, коли обирався, і те, що він робить зараз – різниться», - наголосив Ар’єв.

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Водночас, за словами депутата, українська делегація доволі жорстко ставиться до будь-яких проявів повернути російську делегацію без виконання резолюції, яка була раніше прийнята Асамблеєю. «Якщо все ж таки так станеться, то це буде початком кінця Асамблеї. Вона втратить довіру та спроможність радити щось іншим… Адже поради організації, яка не поважає власні принципи, нікому не потрібні і вони будуть просто ігноруватися”, - запевнив Ар’єв.

“Ми зараз зосереджуємо свої зусилля на аргументах і переконаннях… Купувати, на відміну від наших російських колег, нікого не будемо”, - додав парламентар.

Нагадаємо, 4 липня Комітет з демократії, прав людини та гуманітарних питань Парламентської асамблеї Організації з безпеки і співробітництва в Європі схвалив проект резолюції із закликом до Російської Федерації припинити агресію проти України.