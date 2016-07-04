У профільному комітеті Парламентської асамблеї ОБСЄ закликали Росію припинити агресію проти України

Про прийняття проекту резолюції з приводу порушень прав людини та основних свобод в Криму повідомив у Facebook лідер кримських татар, народний депутат Мустафа Джемілєв.

Як ідеться в документі, "Парламентська асамблея ОБСЄ настійно закликає Російську Федерацію покласти край агресії проти України і повністю виконувати свої зобов'язання, що випливають із Статуту ООН, Гельсінського заключного акта, а також інших норм і принципів міжнародного права, в тому числі принципів і зобов'язань у рамках ОБСЄ".

У проекті зазначається, що ПА ОБСЄ рішуче засуджує анексію Росією Автономної республіки Крим і Севастополя.

Комітет Парламентської асамблеї закликає всі держави-члени ОБСЄ утримуватися від будь-яких дій або контактів, які прямо або побічно можуть означати визнання зміни статусу Криму і Севастополя.

Також в документі засуджується порушення прав людини і основних свобод на Кримському півострові, що характеризується, зокрема зростанням репресій, насильства і дискримінації щодо корінного населення кримських татар та етнічних українців, включаючи викрадення, вбивства, тортури і жорстоке поводження, насильницькі зникнення і переслідування, арешти, позбавлення волі.

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Комітет Парламентської асамблеї ОБСЄ "висловлює глибоку стурбованість у зв'язку з тим, що в Криму зникає можливість отримання освіти українською мовою та її вивчення в результаті тиску на адміністрацію шкіл, вчителів, батьків і дітей з метою припинити викладання українською мовою та її вивчення, що ще більше обмежує присутність української мови і культури на півострові".

У проекті резолюції йдеться про засудження серйозних обмежень свободи засобів масової інформації та свободи вираження думок у Криму, де відключають українські телеканали, замінюючи їх телеканалами з РФ.

Комітет ПА ОБСЄ закликає Росію, яка здійснює фактичний контроль над Кримським півостровом, припинити порушення прав людини і основних свобод, включаючи постійний терор, утиски і дискримінацію щодо етнічних українців і кримських татар, а також переслідування і незаконне затримання жителів Криму, які виступають проти окупації півострова.

Крім того, висловлюється заклик до РФ припинити нав'язувати застосування російських законів в окупованому Криму, а також примусово надавати російське громадянство жителям Криму на порушення міжнародного права.

Члени комітету закликали РФ утримуватися від переведення осіб, які утримуються під вартою або у закладах соціальної опіки, включаючи дітей, на інші підконтрольні території РФ.

Після схвалення комітетом резолюцію мають внести на розгляд загальної сесії ОБСЄ.