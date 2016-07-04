У профільному комітеті Парламентської асамблеї ОБСЄ закликали Росію припинити агресію проти України

16:57, 04 липня 2016
Суспільство
788 0
оновлено

Комітет з демократії, прав людини та гуманітарних питань Парламентської асамблеї Організації з безпеки і співробітництва в Європі схвалив проект резолюції із закликом до Російської Федерації припинити агресію проти України.

УНИАН

Про прийняття проекту резолюції з приводу порушень прав людини та основних свобод в Криму повідомив у Facebook лідер кримських татар, народний депутат Мустафа Джемілєв.

Як ідеться в документі, "Парламентська асамблея ОБСЄ настійно закликає Російську Федерацію покласти край агресії проти України і повністю виконувати свої зобов'язання, що випливають із Статуту ООН, Гельсінського заключного акта, а також інших норм і принципів міжнародного права, в тому числі принципів і зобов'язань у рамках ОБСЄ".

У проекті зазначається, що ПА ОБСЄ рішуче засуджує анексію Росією Автономної республіки Крим і Севастополя.

Комітет Парламентської асамблеї закликає всі держави-члени ОБСЄ утримуватися від будь-яких дій або контактів, які прямо або побічно можуть означати визнання зміни статусу Криму і Севастополя.

Також в документі засуджується порушення прав людини і основних свобод на Кримському півострові, що характеризується, зокрема зростанням репресій, насильства і дискримінації щодо корінного населення кримських татар та етнічних українців, включаючи викрадення, вбивства, тортури і жорстоке поводження, насильницькі зникнення і переслідування, арешти, позбавлення волі.

Читайте такожРосія може проявити "гнучкість" і вивести свої війська з Донбасу - експерт РФ

Комітет Парламентської асамблеї ОБСЄ "висловлює глибоку стурбованість у зв'язку з тим, що в Криму зникає можливість отримання освіти українською мовою та її вивчення в результаті тиску на адміністрацію шкіл, вчителів, батьків і дітей з метою припинити викладання українською мовою та її вивчення, що ще більше обмежує присутність української мови і культури на півострові".

У проекті резолюції йдеться про засудження серйозних обмежень свободи засобів масової інформації та свободи вираження думок у Криму, де відключають українські телеканали, замінюючи їх телеканалами з РФ.

Комітет ПА ОБСЄ закликає Росію, яка здійснює фактичний контроль над Кримським півостровом, припинити порушення прав людини і основних свобод, включаючи постійний терор, утиски і дискримінацію щодо етнічних українців і кримських татар, а також переслідування і незаконне затримання жителів Криму, які виступають проти окупації півострова.

Крім того, висловлюється заклик до РФ припинити нав'язувати застосування російських законів в окупованому Криму, а також примусово надавати російське громадянство жителям Криму на порушення міжнародного права.

Члени комітету закликали РФ утримуватися від переведення осіб, які утримуються під вартою або у закладах соціальної опіки, включаючи дітей, на інші підконтрольні території РФ.

Після схвалення комітетом резолюцію мають внести на розгляд загальної сесії ОБСЄ.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter