У Харкові перенесли засідання суду за скаргою Александровської через питання про її присутність

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення сьогодні, 8 липня, ухвалив Апеляційний суд Харківської області.

Захист Александровської наголосив, що підозрювана вимагає особистої участі в засіданні суду.

В свою чергу представники прокуратури висловили переконання, що засідання може продовжуватися без Александровської.

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Головуючий суддя Тетяна Меркулова зазначила, що в СІЗО було направлено запрошення для участі Александровської в засіданні Апеляційного суду в режимі відеоконференції.

Сьогодні, 8 липня, з СІЗО надійшла довідка, що підозрювана відмовляється від участі в такому форматі і наполягає на своєму доставлені в суд.

«Колегія суддів, вислухавши учасників процесу, враховуючи виключність обставин по даному конкретному випадку, вважає за необхідне доставити підозрювану Александровську в зал судових засідань Апеляційної інстанції для дачі пояснень по суті заявлених нею апеляційних вимог», - сказала головуючий суддя.

Розгляд справи перенесений на 15 липня на 11.00.

Як повідомляв УНІАН, 30 червня Київський районний суд Харкова обрав Александровській запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави на 2 місяці.

Колишнього народного депутата Верховної Ради України ІІІ-VI скликань від КПУ підозрюють у посяганні на територіальну цілісність та недоторканність держави і наданні неправомірної вигоди службовій особі (ч.2 ст. 110 та ч.3 ст. 369 КК України).

За попередніми даними, Александровська та її син Олександр намагалися вплинути шляхом підкупу на керівництво та депутатів місцевих рад. Місцеві обранці мали за хабар у 9 тис. дол. прийняти на сесіях звернення до Верховної Ради України та президента України Петра Порошенка про прийняття змін до Конституції з питань федералізації.