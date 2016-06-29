Хабарі за "федералізацію": В СБУ розповіли, що саме інкримінують Александровській та її сину

Про це йдеться в повідомленні СБУ.

"Співробітники СБУ отримали інформацію, що представники забороненої в країні комуністичної партії, зокрема колишній народний депутат від КПУ Алла Александровська, та її син Олександр, який переховується в Росії, намагаються підкупити керівництво та депутатів місцевих рад регіону для прийняття на сесіях звернень до парламенту та президента щодо змін до Конституції з питань федералізації. За підписи під документом комуністи пропонували 9 тисяч доларів США", - повідомили в СБУ, додавши, що ФСБ водночас "виділила на підкуп депутатів в декілька разів більшу суму, але комуністи привласнили значну частину грошей".

Також в СБУ зазначили, що "за задумом політичних диверсантів, придбані в такий спосіб "законотворчі ініціативи" місцевих рад та наступні замовні публікації в ЗМІ дали б путінській дипломатії підстави звинуватити українську владу перед міжнародною спільнотою в ігноруванні волі народу, який нібито вимагає федералізації та надання окремим регіонам додаткових повноважень, у т.ч. шляхом створення т.зв. "вільних економічних зон", зокрема, особливого регіону Слобожанщина".

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У спецслужбі також поінформували, як саме вдалося задокументувати хабар посадовцю місцевої ради.

"Перед початком позачергової сесії міської ради міста Південне, що на Харківщині, 24 червня співробітники СБУ затримали посередника родини комуністів на передачі посадовцю міськради частини хабара за прийняття звернення про федералізацію. Потім, на прохання правоохоронців, міські депутати зімітували внесення до порядку денного сесії питання про прийняття звернення. Такі дії дозволили оперативникам спецслужби зібрати необхідні докази та затримати інших причетних до операції російських спецслужб", - йдеться у повідомленні.

Також слідчі встановили, що після невдалої спроби голосування Олександр Александровський "намагався обдурити своїх ФСБшних кураторів".

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"Він повідомив про успішне виконання завдання, замовивши для цього фейковий матеріал в одному з інтернет-видань. Стаття про нібито прийняття звернення Південної міської ради була оприлюднена окремими ЗМІ напередодні та в День Конституції України. Це було принциповим для спецслужб РФ, а українським правоохоронцям додало доказів протиправної діяльності комуністичного осередка. Саме тому СБУ прийняло рішення не блокувати оприлюднення неправдивої інформації", - повідомляє СБУ.

Насправді ж, як наголошується в повідомленні, таке звернення Південною міською радою не приймалося і навіть не вносилося офіційно до порядку денного сесії. Така негласна слідчо-розшукова дія має назву "контроль за вчиненням злочину у формі імітування обстановки злочину" і проводилася СБУ у чіткій відповідності до вимог Кримінального процесуального кодексу за процесуальним керівництвом прокуратури, зазначили в спецслужбі.

Крім того, в СБУ стверджують, що вищезгаданий епізод - не перша спроба зловмисників купити законотворчі ініціативи на Харківщині. "Наприкінці квітня вони намагалися прийняти аналогічні звернення на сесіях Вовчанської та Зміївської міських рад, однак, завдяки СБУ, ці рішення не були підтримані депутатами".

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Як повідомляв УНІАН, співробітники СБУ затримали Александровську 28 червня в Харкові.

Прокуратура звернулася до суду з клопотанням про обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Александровській та її сину оголошено про підозру в скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність держави) та ч.3 ст. 369 (надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

В рамках досудового розслідування слідчими СБУ в Харківській області проведено низку обшуків за місцем проживання та в офісі підозрюваної.