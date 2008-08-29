Ющенко сказав коаліції ВР «окреме слово»

Президент України Віктор ЮЩЕНКО запевнив, що зробить все, щоб «парламент раціонально почав свою роботу».

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив сьогодні на прес-конференції на території шахтоуправління «Покровське» (Донецька область).

«Я як Президент все зроблю для того, щоб парламент раціонально почав свою роботу», - заявив В.ЮЩЕНКО.

Він повідомив, що проведе консультації, як із коаліційною більшістю, так і з меншістю в парламенті перед початком роботи Верховної Ради, тому що «мета одна – в спокої почати політичний сезон».

«Я думаю, що політичний сезон, який починатиметься з вересня, як зобов`язання для всіх політиків, на мій погляд, його потрібно почати у взаєморозумінні та єдності, тому що від цього дуже багато що залежить», - сказав Президент.

Він пояснив, що саме із стін ВР «виходитимуть перші сигнали стабільності або нестабільності». «Тому окреме слово я адресую парламентській більшості, яка має бути організованою і має зустріти 2 вересня тими ініціативами, які потрібні для Української держави, для українського ринку в 2008 і 2009 роках», - зазначив В.ЮЩЕНКО.

Президент нагадав, що в коаліційній угоді передбачені реалізація 250 законів різних сфер життя, а прийнято 11, внесено проектів 41. На думку В.ЮЩЕНКА, «якби не бути байдужими до країни, до її добробуту, очевидно, є з чого почати, це конкретний план роботи». Глава держави запевнив, що не буде дискусій «далеких від сьогоднішнього життя», тому що «політизувати, штучно нагнітати дискусію про вторинні речі - це безперспективне життя».

На завершення В.ЮЩЕНКО ще раз закликав парламентаріїв до взаєморозуміння і висловив надію, що у політиків вистачить мудрості в «спокої і гармонії почати політичний сезон».