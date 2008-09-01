Лідери ЄС не запроваджуватимуть санкцій проти Росії – ЗМІ

Лідери ЄС, які сьогодні, 1 вересня, зберуться на засідання Європейської Ради (самміт голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) не запроваджуватимуть санкцій проти Росії у зв’язку з ситуацією в Грузії.

Про це пишуть сьогодні європейські ЗМІ.

“Ми постійно перебуваємо у фазі діалогу, серйозного діалогу з Москвою, але час санкцій ще, звичайно, не настав”, - цитує французька “Liberation” джерела в Єлісейському палаці.

“ЄС та Росія взаємозалежні в багатьох сферах – економічно, соціально і географічно. Це не означає, що ми починаємо з позиції слабкості Європи, але ми бажаємо перевести наші відносини з Росією на базу взаєморозуміння та співпраці”, - цитує французького дипломата британська “Financial Times”.

За даними європейських видань, сьогодні на позиції необхідності запровадження санкцій проти Москви стоять Польща, країни Балтії, Великобританія та країни Скандинавії і, зокрема, Швеція. Водночас, Італія, Бельгія та Німеччина виступають проти запровадження санкцій.

“Ми продовжуємо мати Росію в ранзі нашого сусіда, і це в наших інтересах повернутися до нормальних відносин”, - цитує “Liberation” німецького міністра закордонних справ Франка-Вальтера ШТАЙНМАЙЄРА.

У свою чергу “Financial Times” у своїй статті робить висновок, що ніяких економічних санкцій проти Москви не буде запроваджено з економічних міркувань, оскільки на сьогодні Росія є третім за обсягами торгівельним партнером ЄС, а європейський експорт до Росії з 2000 по 2006 роки зріс втричі до 72,4 млрд. євро.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Брюсселі відбудеться надзвичайне засідання Європейської Ради, на якому планується обговорити ситуацію в Грузії та стан відносин ЄС з Росією. Засідання скликано за ініціативи Президента головуючої в ЄС Франції Ніколя САРКОЗІ. Надзвичайне засідання Європейської Ради скликане вперше з 2003 року, коли розпочалася війна в Іраку.